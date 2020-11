Auteur d'un match solide face à l'Inter Milan, Raphaël Varane s'est présenté devant les médias à la fin de la rencontre.

Le Français a d'abord voulu réagir à la disparition de Diego Maradona, qui s'est éteint ce mercredi à l'âge de 60 ans : "Pour commencer, j’aimerais rendre hommage à Maradona à la suite de son décès, c’était un grand joueur."

"On a fait un match plein. On a bien défendu, avec la bonne attitude, reconnaît le défenseur central. Le collectif a été fondamental. On a bien géré le match sur le plan offensif, on a eu le contrôle. Il était crucial de gagner aujourd’hui et on l’a très bien fait."

Pour Varane, le Real, qui peine en ce début de saison, doit adopter cette attitude tout au long de la saison. "Nous étions conscients que nous devions l’être [solides], courir tous ensemble. On s’est battus en équipe et nous avons été concentrés. Nous sommes une grande équipe quand on adopte cette attitude. Nous sommes plus forts quand les coéquipiers se battent les uns pour les autres. Lorsqu’on parle d’un collectif, c’est parce qu’il est réel. On a besoin de la concentration et l’implication de tout le monde. On a vu une équipe solidaire. C’est comme ça qu’on fera une bonne saison. Il y a encore beaucoup de matchs, on va avoir besoin de tout le monde."