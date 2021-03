"Il faudra empÃªcher le meilleur joueur du monde de jouer"

En Italie, le match face au FC Porto serait le plus important de la saison pour la Juventus, au point que Cristiano Ronaldo, la grande star de l'équipe turinoise, a été épargné lors de la rencontre face à la Lazio, samedi dernier.

"La force de la Juventus est précisément liée à cela, laisser Cristiano Ronaldo en repos et gagner 3-1 contre une équipe comme la Lazio, qui, à mon avis, en termes de qualité, a un niveau Ligue des champions", Sérgio Conceição a réagi, en conférence de presse du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions

"À ce niveau, cette pression… Ces joueurs jouent des matchs de haut niveau et chaque semaine, le championnat est extrêmement compétitif et où la Juventus fait preuve d'une force incroyable. Ils sont habitués aux jeux avec cette pression et nous devons regarder notre équipe, notre posture et notre organisation. Nous devons être préparés face à une Juventus à pleine puissance. Il faut courir et aller au combat et empêcher le meilleur joueur du monde jouer son jeu", a-t-il prévenu.