Vincent Kompany a récemment raccroché les crampons et entraîne aujourd'hui une équipe d'Anderlecht qui l'a vu grandir avant de faire le grand saut à Manchester City où il est devenu une référence à son poste.

En raison de son passage chez les Mancuniens et de ses brillants débuts comme entraîneur, beaucoup tentent de le comparer à son ancien entraîneur, Pep Guardiola. Une comparaison qui ne lui plaît pas.

"Il faut arrêter de me comparer à Guardiola parce que je ne suis pas venu ici en disant qu'Anderlecht allait devenir Manchester City", a déclaré Kompany pour 'Eleven Sports' en parlant du style de jeu de l'équipe belge, actuel septième de Jupiler Pro League.

Les comparaisons constantes à Pep en raison du style de jeu d'Anderlecht rendent la tâche difficile à un Kompany qui souhaite faire entendre qu'il n'a jamais eu l'intention de copier le style de jeu du Catalan.

"Ça me dérange qu'on me rapproche de Pep parce qu'il est totalement inaccessible. Cela nous fait passer pour un club naïf. C'est l'identité d'Anderlecht qui nous intéresse. Que vais-je gagner si je demande à mes joueurs de défendre, de lancer de longues balles et de s'enfermer en défense ? Même si je gagne le titre, cela ne me serait pas utile. Je connais une façon de jouer et des principes qui correspondent à ce qu'a été Anderlecht historiquement. Il ne faut pas l'oublier", a-t-il déclaré.