"Il faut créer un "Spotify" du football français"

Comme à son habitude, Jean-Michel Aulas ne se fait pas attendre lorsqu'il s'agit de décrypter les polémiques qui touchent la Ligue 1. Dernière en date, l'affaire Médiapro met en danger l'ensemble du football français sur des affaires de diffusion, d'assurance, de prêts, que le président lyonnais se charge d'éclaircir :

"Médiapro doit payer. Si ils ne payent pas, nous négocierons avec d'autres plateformes. Je pense qu'il est temps que la Ligue 1 suive les évolutions du marché. En Angleterre et en Allemagne, Amazon a acquis les droits de retransmisson, l'UEFA négocie avec Alibaba..."

"Cela va modifier la façon dont on diffuse le football, mais on doit rester à un prix très bas. Ce que je propose c'est un Spotify ou un Deezer du football. Il nous faut une offre unique et attractive pour que le public arrête de se demander où est-ce qu'il va regarder le match qu'il souhaite."