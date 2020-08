"Il faut donner du temps à Joao Felix"

L'Atlético Madrid continue de se préparer pour son retour à la compétition européenne et pour son quart de finale contre Leipzig, qui se disputera jeudi prochain à Lisbonne.

Pour l'occasion, un certain Joao Felix sera de retour sur ses terres. Le jeune joueur portugais, arrivé en provenance du Benfica vers l'Atlético il y a un an, vivra un moment spécial.

Ce sera pour lui l'occasion de prouver de nouveau qu'il vaut bien les 126 millions dépensés dans son transfert, après une première saison irrégulière en Espagne. Mais malgré une adaptation lente, ses coéquipiers ont confiance en le jeune prodige.

"João est toujours prêt. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à l'équipe, beaucoup de bons mais de jeunes joueurs ont du temps et il faut être patient", a déclaré Koke, capitaine de l'Atléti, pour 'AS'.

Le milieu espagnol en est certain, Joao Felix peut devenir l'un des meilleurs : "Il est vrai qu'avec tout ce qui a été impliqué et avec tant d'argent que cela a coûté, les attentes sont très élevées, mais il faut lui donner du temps. João a beaucoup à faire, je suis sûr qu'il grandira avec nous en tant que footballeur et il sera l'un des meilleurs."