Kingsley Coman , auteur du but vainqueur du Bayern Munich face au PSG en finale de la Ligue des champions (1-0), dimanche soir, exprime sa joie au micro de 'RMC Sports' :

"C'est extraordinaire, un grand bonheur. Un peu de tristesse pour Paris. Ils ont fait un parcours extraordinaire. il faut respecter ce que Paris a fait. On a essayé de mettre beaucoup de pression. Ils ont placé des contres. On n'a pas pris de buts, c'est le plus important. Paris a fait un super match, nous aussi. C'était une belle finale."