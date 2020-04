"Il faut respecter les règles pour en finir avec ce virus"

L'Espagne espère qu'elle est en train de voir la lumière au bout du tunnel et espère pouvoir reprendre une vie "normale" petit à petit, tout en continuant de respecter des règles strictes.

Les entraînements individuels pourraient reprendre dans les prochains jours en Espagne, et Sergio Ramos s'est confié sur le retour du football lors de son 'Ramos Unicef Day' sur Instagram.

"Il ne faut pas penser que nous avons déjà gagné. La gravité du sujet est toujours présente. Il faut respecter les règles pour en finir avec le virus et donner le temps aux scientifiques de trouver un vaccin", a-t-il expliqué.

Modric s'est confié lui aussi : "Ce n'est pas facile, mais nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. J'espère que nous retrouverons bientôt la normalité. Il faut être strictes, rester chez soi, obéir au gouvernement et attendre que tout cela se termine le plus vite possible parce que la santé passe en premier."