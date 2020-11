Loin de son rayonnement habituel en ce début de saison, le Real Madrid frappera sans doute un grand coup sur le mercato estival 2021. Mais de quelle manière ?

Recruter plusieurs joueurs afin de renforcer plusieurs lignes ou mettre le paquet sur un ou deux joueurs ? José Miguel González Martín del Campo, dit Michel, actuel entraîneur des Pumas UNAM croit connaître la bonne formule.

"Il faut utiliser cet argent pour quatre ou cinq joueurs. J'aime beaucoup Håland et il progresse très bien. Il marque des buts dans différentes positions et pas seulement dans sa zone de confort. Il n’est pas seulement un finisseur, mais un joueur complet. Le Real Madrid a besoin de recruter quatre ou cinq joueurs. Au cours des deux dernières années, le club a rapidement été éliminé en Ligue des Champions. L’équipe a besoin d'un peu plus de stabilité et cela passe par un renforcement de l'effectif", a-t-il expliqué pour 'El Larguero'.