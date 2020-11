En marge de la vitoire du Real Madrid face à Huesca, Zinedine Zidane n'a pas manqué de félicité son ailier belge, Eden Hazard pour sa performance. L'ancien joueur de Chelsea a trouvé le chemin des filet dès la 40e minute de jeu, chose qui n'était pas arrivé depuis plus d'un an.

Une satisfaction pour Zidane mais l'entraîneur du Real Madrid tempère et explique son joueur n'est toujours pas à son meilleur niveau et qu'il faudra s'armer de patience : "Il faut y aller petit à petit avec Hazard pour qu'il retrouve ses sensations. On sait quel type de joueur il peut être. On est tous heureux pour son but. Maintenant, Hazard et Vinicius peuvent tous les deux jouer à gauche, je vais voir ce que l'on va faire par rapport à ça."