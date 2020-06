Le jeune prodige Eduardo Camavinga reste l'un des objectifs du Real Madrid en vue de la saison prochaine, même si les Blancos ne sont pas pressés de boucler son transfert.

Le club souhaite s'attacher les services du jeune rennois cet été, avant de l'envoyer en prêt pendant une saison.

Le journaliste de 'Ouest France' Benjamin Idrac, qui connaît très bien Rennes, a accordé une interview à 'Onda Cero, dans laquelle il a évoqué l'avenir du natif d'Angola.

"Pour Camavinga, ça ne se joue pas entre le PSG, le Real et Rennes. Aujourd'hui, c'est du 50-50 entre rester une saison de plus au Stade Rennais ou rejoindre le Real Madrid dès cet été. C'est très clair pour lui. Il ira au Real Madrid quand il quittera Rennes. La question est maintenant de savoir quand il va y aller. Il lui reste deux ans de contrat à Rennes. Pour rester à Rennes, il devra prolonger son contrat cet été et cela veut dire une négociation, un salaire augmenté. Pour le moment, la négociation est bloquée."

"Oui, c'est très clair. C'est un désir du joueur et de sa famille. Son futur est au Real Madrid. C'est très clair pour lui. La seule chose est de savoir quand il va y aller", a insisté le journaliste de 'Ouest-France'.

Interrogé sur la mentalité du jeune milieu rennais, Idrac n'a pas épargné Samir Nasri et Anelka : "Pour avoir parlé plusieurs fois avec lui, il est prêt. C'est un garçon qui n'aura aucun problème d'intégration car il est humble, simple, accessible et a toujours le sourire. Il n'a rien à voir avec un Anelka ou un Nasri. Il a une autre éducation, une autre construction personnelle, une autre maturité et je le vois capable de s'intégrer dans un vestiaire top comme celui du Real Madrid ou de la sélection française."