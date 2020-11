"Il n'est pas à son meilleur niveau"

Après un début de saison difficile, Paul Pogba est sous le feu des critiques. Bien loin de son niveau habituel, sa place chez les Red Devils est remise en question et un transfert est même évoqué ces dernières semaines:

Si outre-Manche la Pioche ne fait plus l'unanimité, il est également très critiqué dans l'Hexagone, notamment en raison de ses dernières prestations avec l'Équipe de France.

Et c'est Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen mais également consultant pour 'RMC' qui s'est aujourd'hui penché sur la situation de l'ancien Turinois.

"Là, il n’est pas prêt et c’est un joueur cyclique. C’est un joueur talentueux, mais victime de hauts et de bas car il a besoin d’être prêt physiquement, d’être à la pointe sur le plan physique pour exister et donner la quintessence de ses qualités. C’est un top joueur mais qui, pour plusieurs raisons, n’est pas à son meilleur niveau. Il n’est donc pas indispensable. Profitons, et c’est ce que va faire notre sélectionneur, qui reste exceptionnel, pour procéder à quelques changements et tests. Corentin Tolisso, par exemple, peut remplacer Paul Pogba avantageusement", a reconnu l'ancien coach de Toulouse.