L'entraîneur de l'équipe nationale belge, Roberto Martínez, a fait l'éloge du gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, dans une interview accordée à 'El Bernabéu'.

"Je pense que pour Thibaut, tout ce qui s'est passé sur le terrain, ne l'a jamais affecté de manière décisive. Il était conscient qu'il voulait améliorer ses performances et, d'une certaine manière, être à son niveau naturel. J'en ai fait l'expérience avec beaucoup de fierté. Si Thibaut continue à travailler et atteint le niveau qu'il a atteint, c'est parce qu'il est parfaitement préparé pour être dans le but du Real Madrid. La chose la plus facile aurait été de jeter l'éponge ou de commencer à blâmer les autres quand on se trouve dans une situation aussi difficile", juge le coach des Diables Rouges.

Le coach espagnol a aussi profité pour saluer la maturité dont il fait preuve : "Thibaut a fait le contraire. Il a fait preuve d'une grande maturité, d'une grande autocritique, au point de devenir indispensable au Real Madrid. Je suis convaincu qu'il peut faire la différence, il n'y a pas de gardien de but comme Thibaut dans le football moderne. C'est une source de fierté de le voir grandir autant sur le plan humain et donner le niveau qu'il a donné cette saison.