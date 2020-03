"Il n'y a pas main, Sergio ne peut pas se couper les bras"

Les fautes de main, dans la surface, sont désormais pour la plupart, contrôlées par le VAR. Ce qui déclenche à chaque fois - ou presque - une vague de polémiques en Liga.

Lors du match entre Séville et Osasuna, Sergio Herrera, le portier espagnol, a vu rouge et a été expulsé, ce qui a provoqué la colère de son coéquipier, Roberto Torres.

Au micro de 'Movistar LaLiga' après la rencontre, ce dernier est revenu sur la décision de l'arbitre du match, Del Cerro Grande. "Pour moi il n'y a pas main. Sergio sort et il ne peut pas se couper les bras", a-t-il justifié, un brin agacé par la situation.

"Le Ballon touche sa jambe en premier, avant sa main. Je pense que c'est arrivé dans plein de matches et que parfois ça se siffle, parfois non. La règle change chaque semaine et je ne la comprendrai jamais", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la rencontre, Roberto Torres s'est montré réaliste : "Séville méritait de gagner le match. Au final, avec un joueur en moins, nous avons fait un bon match. Le scénario est un peu cruel", a-t-il confié.

Selon lui, "l'équipe a fait un grand travail" et l'Espagnol a assuré se sentir "fier de porter ce maillot".