"Il n'y a pas que Messi qui n'a pas compris la décision du club"

5 ans, 283 matchs, 197 buts. Luis Suárez est devenu une légende à Barcelone, avant de quitter le club par la petite porte après l'été compliqué du club catalan en 2020.

L'attaquant de 34 ans a finalement quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético Madrid. Un changement qui lui a fait du bien, puisqu'il est actuellement en tête du classement des buteurs de Liga cette saison, et se rapproche d'un titre avec les Colchoneros.

Mais cela ne veut pas dire que le choix de son ancien club l'a laissé indifférent. Dans un entretien accordé au programme 'El Transistor', l'international uruguayen est revenu sur son départ du club catalan.

"Koeman m'a appelé pour me dire qu'il ne compterait pas sur moi cette saison. Le Barça m'a dit de ne pas aller m'entraîner, et je leur ai dit que tant que j'avais un contrat, j'irai m'entraîner. Le club ne m'a donné aucune explication, ils m'ont juste dit que c'était le choix de l'entraîneur", a commencé le joueur.

"Quand le Barça a officialisé le fait qu'il ne comptait pas sur moi, ce fut dur. Je ne m'y attendais pas. C'est là que les conversations avec l'Atlético Madrid ont commencé. Beaucoup de supporters n'ont pas compris la décision, pas seulement Messi... Je ne voulais juste pas être un problème", a expliqué le buteur des Colchoneros.

Désormais intégré à l'Atlético Madrid, Luis Suárez est revenu sur les objectifs du club et sa relation avec Diego Simeone : "L'Atlético se bat pour des choses importantes, pour tout. L'accueil et l'attention après mon arrivée furent très agréables, et je veux leur rendre la pareille. Simeone fait partie de ces entraîneurs qui peuvent vous convaincre avec sa motivation, son optimisme et avec toutes les choses qu'il sait."