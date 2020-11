"Il n'y a rien à dire sur Isco, il restera au Real"

Le Real Madrid a perdu deux points lors de sa visite chez Villarreal. Le Real a dominé la majeure partie du match après un but de Mariano en début de rencontre, mais un penalty de Gerard Moreno à la 71e minute permet au sous-marin jaune d'égaliser.

Après le match, qui correspond à une deuxième défaite consécutive pour le Real, Zinedine Zidane a analysé le match devant les journalistes et s'est montré déçu de ne pas l'avoir remporté.

"Nous avons clairement perdu deux points. Nous méritions beaucoup plus ce samedi. Je félicite mes joueurs pour leurs efforts. C'est pourquoi cela me dérange encore plus que nous n'ayons pas obtenu les trois points", a déclaré l'entraîneur français.

Malgré le nul, l'un des principaux sujets évoqués fut la prétendue demande d'Isco de quitter le club en janvier. Le technicien français a tenu à préciser qu'Isco fait toujours partie de son effectif.

"Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je ne vais rien dire de ce qui se passe à l'intérieur du club. Isco est un joueur du Real Madrid et il va rester ici. Il est avec nous et il n'y a rien de plus à dire", a-t-il déclaré.

Malgré les rumeurs insistantes, le Français est clair, il ne souhaite pas se séparer de son milieu de terrain.