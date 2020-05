"Il ne faut pas donner le Real Madrid pour mort"

Avant que la pandémie de coronavirus ne s'installe un peu partout dans le monde et nous y oblige à nous stopper, le Real Madrid avait joué contre l'équipe de Guardiola au Santiago Bernabeu pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Les supporters du Real Madrid ont eu le malheur de voir leur équipe perdre à domicile 1-2, pour certains, City a déjà validé son ticket pour les quarts de finale, mais pour Bernardo Silva, joueur de City, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

"Tout reste ouvert. Lorsque vous jouez contre une équipe comme le Real Madrid, rien n’est jamais fait. Nous avons vu de nombreux tours de qualification basculer ces dernières années. Regardez le Barça l’année dernière, qui avait battu Liverpool 3-0 puis perdu 4-0. On ne sait jamais. C’est un bon résultat et nous nous sommes mis en bonne position pour nous qualifier. Ce sera un match très difficile et nous restons concentrés."

Pour le Portugais, s'il y a bien une équipe capable de faire une remontada au Etihad Stadium, c'est bien le Real Madrid.

"Aucune équipe ne peut être donnée pour morte et encore moins Madrid, qui a remporté 13 coupes européennes. Les joueurs du Real Madrid ont une expérience dans cette compétition que personne d’autre n’a, donc nous ne pouvons pas penser que nous avons déjà gagné."