"Il nous bluffe par sa maturité"

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga continue de surprendre son monde. Après une première convocation en Équipe de France, il enchaîne les bonnes impressions notamment avec ses coéquipiers de l'Équipe de France comme Olivier Giroud :

"Eduardo nous bluffe clairement par sa maturité, que ce soit en dehors et sur le terrain, s'est enthousiasmé Olivier Giroud ce jeudi en conférence de presse. J'avais déjà vu quelques matchs du Stade Rennais, je n'étais pas surpris."

Il évoque également son rôle de "grand frère" et se dit suspris par son adaptation : "Bien sûr qu'on prend un petit coup de vieux. C'est le choc des générations, c'est très motivant, s'est réjoui Giroud. Cela me donne envie d'être là pour lui donner des conseils et l'intégrer du mieux possible. Même s'il n'a eu aucune difficulté par son naturel et sa maturité à se fondre dans cette équipe de France"