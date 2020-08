"Il pourra participer quelques minutes au match"

Ce vendredi le FC Barcelone joue sa qualification pour la demi-finale contre le Bayern Munich. Quique Setien, l'entraîneur barcelonais a convonqué ses joueurs, parmis eux, Ousmane Dembélé.

L'international français n'avait pas joué depuis février et se retrouve à présent sur le banc des barcelonais. Présent en conférence de presse, Quique Setien s'est exprimé à son sujet : "C'est une satisfaction que Dembélé soit dans la liste des convoqués. Il pourra participer au match quelques minutes. Il n'a pas joué depuis près d'un an, mais nous avons la sensation qu'il peut jouer quelques minutes, et bien le faire"