"Il se prenait pour un phénomène"

Bruno Satin, l'ancien agent de Jean-Clair Todibo, s'est montré très critique à l'égard du barcelonais, qui évolue aujourd'hui en prêt au Portugal, à Benfica, dans une interview pour 'CalcioToday'.

"On est content du travail effectué pour qu'il signe au Barça mais aujourd'hui, je ne m'occupe plus de lui. Il a un caractère très difficile, il n'a pas écouté les conseils d'Eric Abidal, le directeur sportif du Barça. Le club croyait en lui mais il se prenait déjà pour un phénomène. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi en Espagne jusqu'à maintenant. Il a des qualité mais il manque d'humilité."

Pour Bruno Satin, le défenseur a un style de jeu pour jouer en Italie : "Un club tranquille serait l'idéal pour lui. Un club un peu en-dessous de la Lazio par exemple. La Lazio est trop ambitieuse pour lui, il lui faut un club qui n'a pas beaucoup de pression. S'il veut une place de titulaire, enchaîner les matches et progresser pour viser plus haut, il doit justement redescendre dans ses critères de sélection et partir pour un club un peu plus modeste. Beaucoup de joueurs sont passés par là."

Pour l'ancien agent, la balle est dans le clan de Todibo : "Tout dépend de lui. Il a des qualités physiques et athletiques, il a tout pour réussir. Mais c'est dans sa tête que ça ne va pas et qu'il doit s'améliorer. Il doit retrouver la concentration. Il y a des joueurs avec moins de talent que lui et qui ont réussi. Il a encore beaucoup à apprendre et il doit arrêter de se prendre pour un crack. Il n'a toujours pas compris ça, de comment fonctionne le système et son entourage ne l'aide pas non plus. J'ai beaucoup de peine." a-t-il conlu.