"Il va falloir remuer ciel et terre"

Ancienne gloire de Manchester United, le club où il a joué entre 2002 et 2014, Rio Ferdinand considère que les Reds Devils sont sur la bonne voie pour renouer avec le succès, mais souligne qu'au moins deux renforts sont nécessaires.

"Sans aucun doute, nous devons engager un défenseur central pour commander la défense", a commencé par dire Ferdinand sur la chaîne Youtube Five, poursuivant : "Nous avons également besoin d'un attaquant. Si des joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappe sont disponibles, ils ne peuvent pas leur permettre de s'échapper ailleurs. Il va falloir remuer terre et ciel pour les convaincre. Manchester United a l'habitude d'avoir des superstars et ces gamins changeraient le récit du club."