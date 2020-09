"Il va falloir travailler tactiquement"

Le premier match de l'ère Ronald Koeman au FC Barcelone fut un match amical contre le Nastic de Tarragone, un match remporté sur un score de 3-1 au stade Johan Cruyff.

L'entraîneur néerlandais a fait le choix de démarrer la rencontre avec un 4-2-3-1 qui n'a pas souvent été vu lors des dernières années à Barcelone, et s'est confié sur son choix en conférence de presse après la rencontre.

"Je sais qu’il y a un changement dans le système par rapports aux autres années, mais les joueurs peuvent jouer comme cela, car il y a de bons milieux de terrain pour créer du danger dans cette zone", a expliqué l'ancien sélectionneur 'oranje'.

Celui-ci a reconnu qu'il avait préféré la seconde période à la première : "Il y a eu de bons moments, avec beaucoup d’intensité, mais c’était un peu mieux en seconde période."

"Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessures. Ils ont joué quelques minutes, et nous avons vu des joueurs qui n'avaient pas encore joué. C'était notre premier match et beaucoup d'entre eux étaient avec leurs sélections, et non avec l'équipe", a rappelé Koeman.

Enfin, il a évoqué la reprise de la Liga qui aura lieu dans deux semaines : "Nous n’avons eu qu’une pré-saison de quatre semaines, et non six comme d’habitude. Maintenant, le travail physique est important, mais les deux prochaines semaines, il faudra travailler tactiquement."