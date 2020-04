Il veut la coupe de cheveux de CR7 et son père lui fait celle... de Ronaldo !

Avec son téléphone, le jeune garçon montre la coupe qu’il souhaite avoir en disant "comme Ronaldo". Ce qui ne semble pas être un problème pour son papa, qui est également barbier dans la vie de tous les jours.

Pensant qu’il allait pouvoir se prendre en photo et le partager à ses amis, le jeune fan de Chelsea a vite déchanté au moment de voir le résultat. Il s’est en effet retrouvé avec la coupe assez spéciale de l’ancien attaquant de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2002.

Le père du fan s’est alors mis à le filmer tout en se moquant jusqu’à lui dire fièrement : "Il n’y a qu’un seul Ronaldo !".

When you give your son the @Ronaldo haircut instead of the @Cristiano



Travesty Via IG/Morriskid pic.twitter.com/CDivJdpLGt