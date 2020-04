Il y a 3 ans, Cristiano marquait son 100e but en Ligue des champions

Le 18 avril 2017, le Real Madrid affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions. Lors de ce match beaucoup de choses se sont passées.

L'équipe de Zizou sortait le Bayern et valider son ticket pour les demi-finales, mais les supporters Madrilènes ont également eu l'opportunité de voir leur meilleur buteur de l'histoire du club inscrire un triplé et son 100e but en Ligue des Champions, un fait inédit dans cette compétition.

Cristiano Ronaldo joue désormais pour la Juventus, mais continue d'être le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, avec 129 buts au total.