Il y a 3 ans, Messi climatisait tout le Santiago Bernabeu

Même aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Messi a enlevé son maillot et l'a montré aux supporters madrilènes. Mais c'est l'une des images les plus emblématiques de sa longue carrière. Trois ans se sont écoulés depuis cette célébration, qui avait alors tant de signification. En raison de son influence sur le championnat. Ce Clásico hors normes restera dans les annales du football, pour avoir été le match du 500e but de la Pulga, mais surtout pour sa célébration.

Nous rembobinons la bande pour les lecteurs. Le Real Madrid, avant la rencontre tant attendue a le championnat dans la poche. Le Barça va à Madrid avec l'obligation de gagner, s'ils veulent continuer à rêver de la Liga. Le match est mémorable, dans les deux sens. Casemiro ouvrait le score pour son équipe à la 28e minute, avant de se faire surprendre par l'incroyable Messi. C'est alors au tour d'Ivan Rakitic (73e) de dompter le Real, avant que le Colombien de la Maison Blanche n'entre en scène pour apporter son grain de sable et égaliser à la 85e. Les Madrilènes pensaient avoir arraché le nul, mais à la 92e minute, contre toute attente, l’Argentin a renversé le Real Madrid et nous offre ainsi une célébration emblématique.

Et surprise ! Le Barça est de retour en tête de la Liga (75 points) en vertu d’une différence de but particulière favorable par rapport à l’équipe de Zinédine Zidane. Néanmoins, c'est l'équipe madrilène qui remporte le championnat à la fin de la saison. Lors de cette saison, le Real Madrid remporte la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, la Liga et la Ligue des champions.