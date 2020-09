Il y aurait eu jusqu'à 15 réunions entre le Barça et l'Inter pour Lautaro

Il y a eu jusqu'à 15 réunions entre le Barça et l'Inter pour Lautaro. AFP

On le savait déjà, Barcelone a passé la majorité de son confinement à discuter avec l'Inter de Milam pour le transfert de Lautaro Martinez. On sait aussi que ces tentatives sont restées vaines et que l'Argentin compte rester à Milan cette saison. Ce que l'on ne savait pas, c'est le nombre de rencontres entre les deux directions, pour rien.