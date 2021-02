"Le Real est le meilleur club du monde, il y aura toujours du bruit"

Le Real Madrid a pris trois points supplémentaires pour garder un peu d'espoir dans la course au titre, et a remporté son dernier match en retard contre Getafe ce mardi soir.

C'est grâce à des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy que le Real Madrid s'est imposé. Au micro de 'Movistar', Benzema a analysé la victoire importante de son équipe.

"C'est un bon but, un bon centre de Vini. J'attaque le ballon, et ça rentre. Ça nous donne beaucoup de confiance, nous sommes entrés sur le terrain pour gagner un match qui est toujours difficile contre Getafe. On a fait un bon match", a assuré le joueur du Real Madrid après la rencontre.

"C'est le football, nous suivons notre chemin, il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de la saison et chaque match est une finale. Nous essayons de tout gagner, de ne plus perdre de points", a ajouté l'attaquant merengue.

Il est aussi revenu sur les rumeurs incessantes autour du Real Madrid, sur l'avenir de Zinedine Zidane ou sur les prolongations de ses coéquipiers : "Nous sommes des professionnels, nous avons confiance les uns en les autres. Le Real est le meilleur club du monde, il y a toujours du bruit."