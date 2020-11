"Il y a trop de matchs, ça pèse moralement"

Mercredi soir, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de l'Inter Milan pour la 4ème journée de la Ligue des champions. L'équipe merengue pointe à la 3ème place du groupe B, avec seulement 4 points.

Ce mardi, Luka Modric était présent lors de la conférence de presse d'avant-match et il a admis quue l'équipe manque de régularité cette saison : "Il manque un peu de tout. Tout d'abord, que nous soyons tous là, qu'il n'y ait pas de blessés. C'est très important. Nous manquons de solidité et de régularité, mais cette saison, nous avons montré pas mal de bonnes choses. Ce n'est pas facile car il y a d'autres circonstances. Maintenant, chaque fois que nous jouons sans public, c'est plus compliqué. C'est aussi un petit problème pour nous. Mais c'est comme ça, et il est important que les matchs soient joués. Au fil des matchs, nous allons nous améliorer et faire une bonne saison."

"Nous avons toujours défendu l'entraîneur depuis son arrivée au Real Madrid, reconnaît le Croate. Bien sûr que nous sommes avec lui, nous n'avons jamais douté de ça. Nous avons gagné beaucoup de choses ensemble et j'espère qu'à l'avenir nous en ferons de même."

Le milieu de terrain fustige le calendrier et l'enchaînement des rencontres : "Il y a trop de matchs... Tous les trois jours, la sélection, l'Europe, La Liga..., regrette le Ballon d'Or 2018. Mais c'est comme ça. Nous vivons à une époque très compliquée et il semble qu'il y ait toujours un désir de mettre en place plus de matchs et de compétitions et que personne ne se soucie de la santé des joueurs. Il y a beaucoup de blessures, pas seulement dans notre équipe, nous devons aussi penser à si nous allons être positif ou négatif au coronavirus... Ça pèse moralement. Nous devons faire davantage attention aux joueurs. D'autres matchs et compétitions ne mèneront nulle part. Si les joueurs continuent à se blesser comme ça, avec qui allons-nous jouer à ces matchs-là ?"

Quant à l'affiche de demain face à l'Inter Milan, Modric espère que son équipe sera à la hauteur : "Il faut l'aborder comme une finale. Nous devons bien jouer en équipe, être unis, nous aider les uns les autres. J'espère que nous serons à la hauteur du match. Chaque match est compliqué. Si vous n'êtes pas à votre meilleur niveau, il est difficile de gagner, surtout en Europe. Nous devons montrer la force et l'unité dont nous avons fait preuve tant de fois dans cette compétition", conclut le joueur de 35 ans.