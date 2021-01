"Il y a une grande différence entre jouer au Real et à l’Eintracht"

De retour dans son ancien club, Luka Jovic n'a pas mis très longtemps à retrouver le chemin des filets. Auteur d'un doublé dimanche soir, le Serbe a marqué autant de buts en 31 minutes avec Francfort qu'en 32 matchs avec le Real Madrid.

Mais d'après Alvaro Benito, ancien joueur du Real et désormais consultant à 'Cadena SER', il ne faut pas s'enflammer, car il y a une "grande différence" entre l'équipe allemande et la Maison Blanche.

"Nous devons être prudents et être aussi proches de la réalité que possible. Il y a une grande différence entre jouer à l'Eintracht et jouer au Real Madrid. Il y a plusieurs écarts entre les deux. Jouer avec une deuxième pointe devant est la façon dont Jovic se sent le plus à l'aise. Mais Zidane l'a aussi testé de cette façon et il n'a pas été au niveau. S'il a eu peu d'opportunités ? Nous devons être justes et dire que oui, il a eu peu d'opportunités au Real Madrid. Mais il n'a jamais donné la sensation qu'il avait besoin de plus d'opportunités. Il dégageait un sentiment d'apathie et donnait l'impression de ne pas être prêt", a déclaré l'ancien madrilène.