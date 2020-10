"Il y aura toujours des critiques, surtout quand nous perdons"

Zidane a tenu sa traditionnelle conférence de presse d'avant match avant de recevoir mercredi le Shakhtar Donestk en Ligue des champions.

Comme son joueur Thibaut Courtois, il espère également bien débuter la campagne en Ligue des champions : "Il est important de revenir en Ligue des Champions. Ce que nous voulons, c'est bien commencer", a-t-il commencé.

Quant aux critiques après la défaite contre le promu andalou, l'entraîneur s'y s'attendait. "Nous savons qu'il y aura toujours des critiques lorsque nous perdons. Nous faisons ce que nous avons à faire. Nous savons que nous l'avons mal fait, maintenant nous avons un match pour corriger ça. Tous ensemble."

D'après le Français, le football a changé, désormais, c'est l'intensité qui est est fondamentale pour remporter les matchs. "Le football a changé, l'intensité est très élevée aujourd'hui et c'est le meilleur moyen de gagner. Il faut s'entraîner dur pour ça et c'est ce que nous recherchons. Je suis partisan de ça. Aller pour gagner le match, presser... on sait que comme ça nous pouvons mettre n'importe qui en difficulté. Il y a d'autres styles de pensée, comme jouer plus reculé et attendre, mais ce n'est pas le mien", souligne-t-il.

Concernant la situation d'Eden Hazard, plombé par les blessures, Zizou espère le récupérer prochainement. "Sa récupération prend plus de temps que prévu. J’ai une entière confiance en notre staff médical et en ceux qui travaillent dans ce domaine. J’espère le récupérer bientôt, et ce pour toute la saison. Il a d’ailleurs recommencé à s’entraîner sur le terrain", a expliqué le coach madrilène.

Zidane n'a cependant pas voulu s'attarder sur le Clasico, qui aura lieu samedi prochain. "Nous nous préparons pour le match de demain, il n'y en a pas d'autre. Les prochains viendront ensuite. Des absences du côté du Shakhtar ? Ça ne change rien, ils restent compétitifs. Nous devons être prêts car ils sont bons et ils l'ont montré."

Le coach merengue reste tout de même optimiste, malgré le manque d'efficacité de son secteur offensif. "Cette équipe a montré dans les moments difficiles qu'elle était bonne, c'est une première chose. Il y a des moments ponctuels dans la saison où... Les débuts pourraient être meilleurs, c'est sûr. Toutes les équipes en général ont rencontré des difficultés. Nous allons nous améliorer, j'en suis convaincu."