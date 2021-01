Agusti Benedito, candidat à la présidence du FC Barcelone, s'est montré pessimiste concernant la prolongation de Lionel Messi avec le club catalan.

Pour la chaîne 'ESPN', il a donné son ressenti : "La vérité, c'est que je ne suis pas très optimiste, même si la prolongation de Lionel Messi serait la meilleure nouvelle". Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, l'argentin sera officiellement libre par le Barça à partir du 30 juin 2021.

"C'est clair que si l'histoire se termine, il y aura un Barça après Messi, a-t-il poursuivi. Même si j'espère que son cycle durera encore trois ou quatre ans, s'il finit par partir, nous reconstruirons l'équipe et nous reviendrons au sommet. Personne ne doit en douter." Il s'est également expliqué sur un possible retour de Neymar et des rumeurs Mbappé et Haaland : "On n'aura pas la possibilité d'amener Neymar, c'est impossible de penser à son retour et cela semble déplacé. Pour Mbappé et Haaland, c'est la même chose que pour Neymar : aujourd'hui, c'est impensable, peu importe leur prix de vente ou les déclarations des uns et des autres. Il faut être sérieux."