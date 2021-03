Ilaix Moriba a failli signer Ã  Manchester City

Ilaix Moriba est l'un des joueurs les plus prometteurs de La Masia. Alors qu'il vient à peine de faire ses débuts avec l'équipe première du FC Barcelone, le milieu de terrain totalise déjà un but et une passe décisive.

Aujourd'hui, il est plus qu'heureux en Catalogne, mais son père, Mamady Moriba, a expliqué à 'Sport' qu'il était tout proche de rejoindre Manchester City, comme c'est arrivé à d'autres jeunes du centre de formation du Barça, à l'instar d'Éric Garcia.

"Avec le Barça, les négociations n'avançaient pas. Nous avons rencontré Txiki Begiristain (directeur sportif de Manchester City) et il nous a expliqué son projet. Nous l'avons aimé parce qu'ils ont parié beaucoup pour lui. Quelques semaines plus tard, nous avions les billets pour nous rendre à Manchester et signer le contrat. Je l'ai annulé le matin même où nous devions y aller. Je voulais qu'Ilaix soit un exemple et une référence pour les prochaines générations du Barça", explique le père du jeune talent.

Le père d'Ilaix a reconnu qu'il a toujours préféré que son fils reste au club catalan : "J’ai dit que je voulais que mon fils reste au Barça. Un jour, je me suis levé et je suis allé à La Masia sans aucun représentant. Je leur ai dit 'J'aime le Barça mais vous devez faire un effort pour qu'Ilaix reste, nous ne voulons pas partir'. On gagnait beaucoup plus d'argent à l’extérieur. Je savais que les entraîneurs des jeunes le voulaient et que nous voulions rester. C'était difficile, mais nous sommes parvenus à un accord."

Tout cela est arrivé il y a environ deux ans. Aujourd'hui, bien qu'ayant encore 18 ans, le jeune hispano-guinéen a un très bel avenir devant lui à Barcelone.