Ilicic est de retour !

Personne ne pouvait arrêter le Milan. Les "rossoneri", malgré la défaite de samedi, sont toujours seuls leaders de Serie A. Ils étaient imbattables... jusqu'à samedi où ils ont reçu la visite de l'Atalanta.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont facilement battu l'équipe de Stefano Pioli, grâce notamment à Josip Ilicic, l'un des meilleurs joueurs du match, qui a notamment marqué le but du 0-2 sur pénalty.

"Je suis un homme heureux : je fais tout ce que j'aime, le football est la chose la plus importante pour moi, pas dans la vie car il y a la famille.... Le passé est derrière moi. Je le répète : je suis heureux. J'espère que cette période difficile pour tout le monde passera le plus vite possible", a-t-il admis après le match.

L'Atalanta occupe désormais la 4e place au classement, provisoirement qualifié en Ligue des champions, et commence à envisager les 8es de finale contre le Real Madrid.

Ilicic a déjà annihilé le Milan et menace de faire de même avec l'équipe de Zinédine Zidane, qui vit l'une des périodes les plus compliquées de la saison après avoir dit au revoir à la Supercoupe d'Espagne et à la Coupe du roi en dix jours seulement.