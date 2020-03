Ilicic et Sabitzer, les héros du rêve de l'Atalanta et Leipzig

Gagner la Champions League est presque une obligation pour les grosses écuries européennes. Mais pour les novices, c'est un terrain de jeu privilégié. Un endroit pour rêver librement. C'est ce que doit penser l'Atalanta et le RB Leipzig, premiers qualifiés pour les quarts de finale, et personne ne l'avait prévu. Ces deux rêves éveillés ont un visage.

Celui de Josep Ilicic et Marcel Sabitzer, les héros des matches retour contre Valence et Tottenham. Le Slovène est rentré dans l'histoire avec son quadruplé, tandis que l'Autrichien a renvoyé les Spurs chez eux grâce à un doublé.

Les deux ont été élus Homme du Match des deux rencontres. Ilicic est devenu le 5ème joueur à marquer 4 buts dans un match à élimination directe, et rejoint donc Lionel Messi, Lewandowski et Mario Gomez et Simone Inzaghi.

Quant à Sabitzer, il a réussi à voler la vedette à son compère, Timo Werner, la pépite que les clubs anglais s'arrachent.

Mais ce n'est pas un hasard, il faut rappeler que les deux joueurs entretienennt des stats excellentes : Ilicic marque plus que Mbappé et Cristiano en 2020, avec 21 buts en 29 matchs cette saison. L'Autrichien compte lui 15 buts et 7 passes décisives, pas mal pour un milieu de terrain.