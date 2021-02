Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan Ã©lu joueur du mois de janvier en Premier League

Auteur de cinq buts en janvier en Premier League, Ilkay Gündogan a été élu vendredi joueur du mois pour la première fois de sa carrière.

A 30 ans, le milieu de terrain des Skyblues réalise assurément l'une de ses meilleures saisons. "C'est un sentiment incroyable", a réagi Gündogan.

