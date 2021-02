Ilkay Gündogan se méfie de Mönchengladbach

Dans une grande forme en ce moment avec 18 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Manchester City devra toutefois se méfier du Borussia Mönchengladbach selon lkay Gündogan.

"Mönchengladbach a la qualité nécessaire et sait jouer un football et agressif. Ils ont la bonne attitude et un bon effectif. Ils ont un mélange de joueurs qui sont prêts à faire les efforts et dans le football moderne c'est absolument nécessaire. Leur qualification en Ligue des champions est le résultat du travail effectué ces dernières années. Sur un bon jour, ils peuvent battre n'importe qui. [...] Cela devrait être deux gros matches", a confié l'homme en forme des Skyblues.

Pep Guardiola pourra compter sur le milieu allemand qui réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière (11 buts en 19 matches de Championnat).