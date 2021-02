L'altercation entre Ibra et Lukaku a été immortalisée

La rivalité entre l'Inter et le Milan AC sort de San Siro. Dans la ville lombarde, on se souvient encore de l'affrontement entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku en Coppa Italia.

Plusieurs semaines après que les deux joueurs se sont affrontés en quarts de finale du tournoi, des graffitis ont été réalisés à l'extérieur du stade San Siro.

L'affrontement s'est terminé sans sanction. Toutefois, le Suédois avait été expulsé à la 58e minute à la suite de deux cartons jaunes.

Le graffiti réalisé symbolise non seulement la confrontation entre les deux attaquants charismatiques, mais aussi l'intensité que supposent les "derbys della Madonnina".