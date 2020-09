Après les débuts tonitruants de son club en Bundesliga, Hansi Flick s'est exprimé face aux médias de l'UEFA pour évoquer la dernière Ligue des champions ou encore le match de Supercoupe à venir face au FC Séville.

"Ils m'ont dit que la Supercoupe serait la cerise sur le gâteau. Notre objectif est clair et nous voulons gagner ce match. Il en va de même pour Séville. Ce sera un match compliqué car les deux équipes n'ont pas eu beaucoup de repos, mais j'espère que nous n'avons rien perdu en termes d'endurance et de condition physique. C'est un nouveau départ et nous nous adapterons en l'absence de Coutinho, Thiago, Perisic ou Odriozola." a-t-il affirmé.

L'entraîneur du Bayern s'est montré heureux de la victoire en Ligue des champions, ambitieux, il est conscient de la difficulté qui attendra son équipe cette saison : "Nous avons fait un travail impressionnant, mais c'est déjà derrière nous et maintenant nous devons nous assurer de produire un bon football, reproduire les mêmes succès pour cette nouvelle saison. Bien sûr, il est difficile de défendre le titre, mais nous avons accepté le défi et l'un de nos objectifs est d'aller le plus loin possible. Nous procédons étape par étape."

"Nous voulons le ballon et lorsque nous avons la possession, nous terminons nos actions avec détermination. Je ne vois pas pourquoi nous devrions changer notre philosophie et notre style alors qu'il nous convient. Sané est un joueur qui nous offre de nouvelles options, même s'il n'est pas encore à 100% et que nous allons lui laisser du temps." a-t-il terminé en s'exprimant sur le style de jeu munichois et sur le retour de Sané.