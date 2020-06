"S'ils ne te font pas de place, fais le toi-même !"

S'il y a eu un joueur qui a vécu une soirée difficile dans l'effectif du FC Barcelone contre Majorque, c'est Antoine Griezmann. Transparent sur le terrain, le Français a rapidement été remplacé.

De quoi provoquer de nouvelles critiques dans les médias espagnols. Dans l'émission du 'Chiringuito', le chroniqueur Javier Balbao a taclé le manque d'attitude et de caractère du joueur français.

"C'est un des meilleurs joueurs en Europe, il va au Barça, avec Messi et Suárez... Je peux comprendre que ces deux là veuillent Neymar au départ, mais les deux veulent gagner, avec Griezmann ou pas, avec le meilleur Griezmann. Mais le meilleur Griezmann, on ne l'a pas vu", a lâché Balbao sur le plateau du 'Chiringuito'.

"S'ils ne te font pas de place, tu te la fais toi-même. (...) Ce sont des enfants de 14 ans ou quoi ? Tu es champion du monde mon gars. Tu n'es pas capable de t'adapter au jeu de Messi, de Suárez ou du Barça ? C'est une question d'attitude", continue-t-il.

Pour souligner son propos, le journaliste prend l'exemple de son coéquipier Braithwaite : "Braithwaite vient d'arriver. Vous croyez que Braithwaite on le regarde mieux que Griezmann dans le vestiaire du Barça alors qu'il vient de Leganés ? Il se tait et fait ses choses sur le terrain, donc on lui passe le ballon."