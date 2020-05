Imbula est accusé du vol de sa propre voiture !

'L’équipe' rapporte qu’une personne, Morgan B., a accusé l’ancien milieu de terrain de Marseille Giannelli Imbula d’avoir volé sa voiture. Morgan B insiste sur le fait qu’il a acheté l’Audi RS 3 break au joueur en juin 2018 et a déposé deux plaintes contre lui pour l’avoir volée et reprise.

Tout a commencé lorsque le footballeur et son cousin voyageaient dans une Audi RS3 avec laquelle ils ont eu un accident. Un ami de ce cousin était mécanicien et a proposé à Imbula d'endommager encore plus la voiture pour que la compagnie d'assurance paie les réparations, tombant ainsi dans une escroquerie.

En septembre 2018, Imbula géolocalise le véhicule et demande à son cousin, muni du double des clés, d’aller la récupérer. Constatant la disparition du véhicule, Morgan B porte aussitôt plainte pour vol. L’histoire s’achève lorsque le véhicule est arrêté lors d’un contrôle routier, conduit par le frère d’Imbula.

"Mon client nie toute fraude en matière d’assurance", a déclaré l’avocat de Morgan B, Simon Cohen. "Il a acquis cette voiture pour 30 000 €, en deux installations de 15 000 € en espèces. Il possède un certificat de vente et un autre certificat de vente du véhicule prouvant qu’il est propriétaire."

Giannelli Imbula n’a pas souhaité prendre la parole. Son avocat, Jean-Jacques Bertrand, a déclaré que son client attendait "la fin de cette affaire et était serein."