"Inzaghi ressemble Ã  Klopp"

Ciro Immobile dit que l'entraîneur de la Lazio, Simone Inzaghi, lui rappelle Jürgen Klopp en raison de sa capacité à motiver ses troupes. Inzaghi, le frère cadet de l'ancien attaquant du Milan AC et de la Juventus Filippo, a construit une équipe dans la course pour remporter le titre de champion d'Italie cette saison, ce qui était improbable au début de la saison, avec son équipe de la Lazio à un point seulement de la Juventus avec 26 matchs joués.

Toujours dans sa première aventure en tant qu'entraîneur principal au plus haut niveau depuis sa promotion alors qu'il était entraîneur des jeunes de la Lazio en 2016, Inzaghi a clairement impressionné son attaquant vedette. Interrogé sur Instagram en direct par Damiano Er Faina si Inzaghi était similaire à l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qu'il a côtoyé au Borussia Dortmund, Ciro Immobile a répondu : "Oui, pour la motivation qu'il vous donne".

"Inzaghi est un entraîneur européen complet. Et celui avec lequel je me suis le mieux senti", a ajouté l'attaquant italien. Ciro Immobile a été dans une superbe forme devant le but cette saison, avec un parcours sensationnel en Serie A jusqu'à présent avec 27 buts en 26 matchs. Au début de la saison, cependant, les choses ne semblaient pas si roses puisque Immobile avait réagi avec colère au remplacement après avoir marqué contre Parme, et il fut mis de côté pour le match suivant contre l'Inter : "C'était une mauvaise réaction instinctive. Je savais qu'il me pardonnerait, mais ce n'était pas bien de montrer cette réaction aux gens".

"Je n'ai pas commis la même erreur qu'à Dortmund"

"Inzaghi a très bien réussi, il avait raison de me laisser de côté contre l'Inter. Pendant cette période, nous avons beaucoup parlé et résolu le problème, il n'y avait même pas besoin de faire la paix", a confessé l'attaquant de la Lazio. Ciro Immobile a également rappelé un épisode de fin octobre, lorsque la Lazio est revenue d'un 3-0 pour assurer un match nul face à l'Atalanta. L'attaquant a bouclé le match avec le but égaliseur à la 92e minute en inscrivant un penalty après une causerie d'Inzaghi à la pause.

"Inzaghi s'est énervé à la mi-temps. C'était une bête et il avait raison, nous étions mauvais. Nous sommes revenus de la pause et nous faisions tous notre propre truc. Ensuite, nous sommes sortis du vestiaire et nous sommes arrivés à faire 3-3. Mais le penalty a été effrayant. Pierluigi Gollini semblait être à trois mètres de moi et allait le sauver, mais j'ai fait un superbe tir", a ajouté l'Italien. Avec 116 buts en moins de quatre saisons depuis qu'il a rejoint la Lazio en 2016, Immobile a repris sa carrière en main après un passage décevant au Borussia Dortmund.

Après avoir eu du mal à remplacer Robert Lewandowski en Allemagne au BVB, il dit qu'il n'allait pas faire la même erreur en remplaçant Miroslav Klose dans la capitale italienne. "Je me sentais tout de suite bien ici", a-t-il expliqué. "Je suis venu après Klose, mais je n'ai pas commis la même erreur qu'à Dortmund. Lewandowski est parti et j'ai senti la responsabilité de le remplacer, mais à Rome, j'ai préféré ne pas y penser".