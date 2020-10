"Petit, j'y pensais déjà au Soulier d'or"

Auteur d'une saison remarquable avec la Lazio Rome avec qui il a inscrit 36 buts, Ciro Immobile a remporté le Soulier d'or européen devançant ainsi Robert Lewandowski (34 buts) et Cristiano Ronaldo (31buts). Il est par ailleurs le seul joueur de l'histoire de la Lazio à avoir remporté ce prix.

Dans une interview accordée à 'France Football', l'attaquant italien a évoqué cette récompense, dont il rêvait déjà petit.

"Regardez le palmarès. Leo Messi et Cristiano Ronaldo alternent, et le seul qui s'était immiscé, c'était Luis Suarez (en 2016), un autre cador. Voir mon nom à leurs côtés, c'est juste incroyable ! Sans Ballon d'Or France Football cette année, le Soulier d'Or possède une valeur supplémentaire. Même si ce sont deux distinctions différentes, l'un dépend des votes et des trophées collectifs, l'autre exclusivement des statistiques. J'ai par ailleurs battu Lewandowski, qui était un potentiel Ballon d'Or cette année (...). Petit, j'y pensais déjà. C'est un trophée significatif pour les buteurs", a-t-il lancé.

En 2014, Immobile avait été transféré à Dortmund, ne réussissant pas à s'imposer, il avait finalement été prêté à Séville l'été 2015, dont il garde un très mauvais souvenir. "En Espagne, je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer mon potentiel, j'étais toujours en ballotage même quand je méritais de jouer. J'ai eu du mal avec Emery."