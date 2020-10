Après avoir été le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani cherchait un nouveau défi. Le buteur de 33 ans a décidé de signer à Manchester United. Le nouveau joueur des Red Devils a laissé un message aux supporters mancuniens pour son arrivée.

"Très fière de faire partie de cette grande équipe et impatient de porter ce nouveau maillot" a écrit le nouveau numéro 7 de Manchester United.

Very proud to be part of this great team and looking forward to wear this beautiful shirt.



Muy contento por formar parte de este gran equipo y ansioso de vestir esta hermosa camiseta.#MUFC @ManUtd pic.twitter.com/jnHZaE21eV