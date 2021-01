Incidents à la Commanderie : les réactions d'Eyraud et des joueurs de l'OM

Ce samedi, l'Olympique de Marseille devait recevoir à 21h00 le Stade Rennais. Mais la rencontre a été reportée à une date ultérieure par la Ligue de Football Professionnelle après les incidents survenus à la Commanderie cet après-midi. Des supporters marseillais ont en effet envahi le centre d'entraînement avec des fumigènes et ils réclamaient le départ de Jacques-Henri Eyraud, le président du club.

Une fois le calme revenu, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé avoir procédé à 25 interpellations et a « condamné fermement ces violences inacceptables ».

L'OM va porter plainte

Après ces incidents, le club phocéen a publié un communiqué dans lequel les dirigeants condamnent fermement le comportement des supporters et déclarent leur intention de porter plainte : « L'OM condamne avec force l'inacceptable attaque dont le club a été la victime en milieu d'après-midi à l'intérieur du centre d'entrainement Robert-Louis Dreyfus, écrit le club phocéen dans un communiqué. [...] Malgré l'intervention des forces de l'ordre, un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l'ordre, agents de sécurité, salariés). Des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés. Cinq arbres ont été brulés avec la seule volonté de détruire. Les dégradations à l'intérieur des bâtiments s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L'OM possède tous les éléments de preuve. Ils ont été immédiatement transmis aux enquêteurs. Les plaintes seront déposées dans les prochaines heures pour faire valoir les droits du club à l'encontre de cette barbarie. »

Eyraud refuse de démissionner

Le président Jacques-Henri Eyraud s'est ensuite exprimé chez nos confrères de Canal+ lors de l'émission du Canal Football Club, faisant part de son désarroi et de son incompréhension : « C'est encore la sidération pour tous, les salariés, le staff, les joueurs. On ne s'attendait pas à voir cette horde sauvage arriver et tout détruire. Ce que j'ai vu fait très peur, un drame aurait pu se produire à la Commanderie. Tout le monde est choqué. C'est aussi une grande tristesse. Il y a encore un mois et demi, on jouait les premières places. Bien sûr qu'ils sont déçus mais ceux qui se sont manifestés ne sont pas des vrais supporters mais des casseurs qui ne respectent rien. C'est peut-être un des problèmes du foot français. Frank McCourt ne comprend pas, il est très déçu. C'est l'incompréhension qui règne. »

Eyraud a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de démissionner : « Jeter l'éponge? Pas du tout. On a deux choix: baisser les bras ou dire que le foot est à l'image de la société, soit on n'accepte pas. On va partir au combat et essayer de trouver des solutions, d'abord par le droit mais aussi autres. Il faut toujours avoir du dialogue et essayer de comprendre. Je suis un homme de dialogue. On va aussi essayer d'établir les responsabilités. Je pense aussi à ceux qui, depuis quelques semaines, incitent à la haine et font en sorte que la mayonnaise monte. Ils vont aussi devoir en répondre. »

Les joueurs très attristés

Plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille se sont exprimés après les incidents via un communiqué officiel. Parmi eux, Steve Mandanda, l'emblématique gardien et capitaine du club qui était encore sous le choc : « Cela fait 13 ans que je suis joueur de l'OM. Je connais tout de ce club, je sais l'amour et la frustration qu'il peut susciter. Mais les événements d'aujourd'hui m'attristent et sont inacceptables. Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence. L'heure est à l'apaisement. »

Même son de cloche chez Alvaro Gonzalez : « Je suis venu à l'Olympique de Marseille pour son histoire et la passion qui l'entoure. Cette ville est merveilleuse, nous aimons tous ce club mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. »