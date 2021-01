Il est "inconcevable" que Liverpool ne signe pas un nouveau défenseur central en janvier, estime Jamie Carragher.

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a dû faire face à une pluie de blessures cette saison, et en particulier en défense centrale. Le très influent Virgil van Dijk devrait rater une grande partie de la saison après avoir été blessé au genou contre Everton en octobre dernier. Joe Gomez a eu son propre problème de genou le mois suivant et devrait également rater la majeure partie de la campagne.

Le milieu de terrain Fabinho s'est mué avec succès en tant que défenseur central, mais Joel Matip, aligné à ses côtés, a lutté contre un certain nombre de blessures légères, laissant les jeunes Rhys Williams et Nat Phillips comme les seules autres options dans ce secteur.

Malgré tous ces problèmes, les Merseysiders commencent 2021 avec une avance de trois points en tête de la Premier League. Carragher, cependant, pense qu'ils risquent de descendre de leur piédestal s'ils ne s'offrent pas un ou plusieurs renforts.

Liverpool perd une fortune avec la blessure de Coutinho

"Jürgen Klopp va ruminer une occasion manquée si Liverpool ne conserve pas son titre", a déclaré l'ancien défenseur des Reds au 'Telegraph'. "Liverpool est la meilleure équipe d'Angleterre, mais les circonstances ont ouvert la porte à tous ceux qui rêvent de les rattraper. J'ai senti au début de la saison que la seule chose qui pouvait arrêter Liverpool ce sont les blessures. En août, je craignais qu'un revers pour l'un des trois premiers ne le fasse retomber dans le peloton. Le club a abordé ce problème avec la signature de Diogo Jota. Maintenant, ma préoccupation se concentre sur leurs problèmes défensifs."

"La blessure de Virgil Van Dijk à elle seule coûtera à Liverpool entre neuf et douze points au cours de cette saison. Bien que Fabinho se soit révélé un fantastique suppléant à l'arrière, les problèmes persistants de Joel Matip signifient, selon mon opinion, qu'il est inconcevable que Liverpool ne signe pas un autre arrière central à la première occasion. Je ne peux pas comprendre la logique de ne pas le faire. Le club en avait besoin de toute façon", a poursuivi le champion d'Europe 2005.

"Si Matip continue à accumuler les pépins que Fabinho se blesse, comment Liverpool peut-il espérer performer au plus haut niveau avec seulement les inexpérimentés Rhys Williams et Nat Phillips à intervenir ? C'est un trop gros risque. La façon dont Liverpool a géré la perte de joueurs clés jusqu'à présent montre qu'il faudra encore s'arrêter, mais ce ne sera pas un cavalier seul comme l'année dernière et ne pas signer un autre défenseur ne fera que nourrir les espoirs de tout le monde", a conclu un Carragher manifestément très inquiet.