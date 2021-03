Incroyable scÃ©nario qui termine sur un but d'Haaland Ã  Dortmund

C'est une situation incroyable qui a eu lieu en seconde période sur la pelouse du Signal Iduna Park lors du match de Ligue des champions entre Dortmund et Séville.

Quelques minutes après le début de la première période, Erling Haaland faisait du Erling Haaland et écrasait toute la défense de Séville sur son passage pour doubler la mise.

Mais après vérification de la VAR, l'arbitre annulait le but de l'attaquant norvégien pour revenir sur une faute de Jules Koundé sur Haaland sur l'action précédente dans la surface, et sifflait donc penalty pour Dortmund.

Erling Haaland se présentait devant Bounou, mais le gardien marocain repoussait le ballon à deux reprises pour empêcher l'attaquant de marquer son penalty. Oui mais... Bounou était avancé sur le penalty, et l'arbitre demandait à Dortmund de retirer le penalty.

Et cette fois-ci, c'est enfin la bonne pour Haaland, qui envoyait pour de bon le ballon au fond des filets des cages de Bounou. Le 10e but en 6 matchs pour le cyborg norvégien.

50e : But d'Erling Haaland

52e : But annulé et penalty accordé à Dortmund

52e : Bono arrête le penalty d'Haaland

53e : Penalty invalide et à retirer

54e : But d'Erling Haaland



Incroyable scénario à Dortmund pic.twitter.com/5Ox7wGHNU2