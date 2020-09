Ings ou Sorloth pour épauler Kane à Tottenham

Vaincu lors de son premier match de championnat face à Everton, Tottenham souhaite se renforcer offensivement, les Spurs s'activent à quelques semaines de la fin du mercato.

Tottenham a besoin d'un attaquant et José Mourinho le fait savoir depuis un certain temps : "Oui, je veux un attaquant. Et le club sait que je veux un attaquant. Nous ferons tout notre possible pour en recruter un, mais ça ne dépend pas de moi."

Alexander Solrloth, qui est surnommé le "nouveau Haaland" intéresse fortement Tottenham, il évolue actuellement à Trabzonspor en Turquie. Le club demanderait environ 20 millions d'euros en échange du joueur de 24 ans. À noter que le Norvégien est également sur les tablettes du RB Leipzig.

D'après 'Football London', la seconde option des Spurs serait Danny Ings. Le joueur de Southampton a inscrit 22 buts la saison dernière en championnat et connaît bien la Premier League du haut de ses 28 ans.