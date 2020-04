Iniesta et De Jong, références de Pedri, la nouvelle perle du Barça

Pedri a tout du joueur type du FC Barcelone. Le petit espagnol aime le jeu de passe, il aime le beau jeu et ses références sont de bons exemples à suivre. Dans une interview pour 'Mundo Deportivo', a analysé en profondeur sa signature au Barça.

"Ma première référence est Andrés Iniesta. J'adore son football et son intelligence sur le terrain. Pour moi, son jeu est un art. Et, aujourd'hui, j'adore Frenkie de Jong et je le regarde beaucoup. Le football de Setién est celui que j'aime jouer. J'adore le jeu de passe, de combinaison et que le Barça ait un tel entraîneur peut m'aider dans ma façon de jouer", a-t-il déclaré;

"Mon grand-père, mon père et touta ma famille a toujours été pour le FC Barcelone et m'ont inculqué ce sentiment culé. Imaginez le bonheur lorsque le Barça m'a appelé. Au début, je n'y croyais pas, et eux non plus. Ils étaient choqués, et ont tous été très contents", a révélé Pedri.

"Depuis que j'ai vu le Barça, je n'ai pas hésité. C'est ce que j'avais toujours voulu. Quand d'autres équipes t'appellent, tu es fier, mais le Barça est l'équipe de mes rêves et je signerais les yeux fermés une nouvelle fois. C'est le club que j'ai toujours voulu rejoindre, le club de mes rêves depuis tout petit".

Pedri a ensuite raconté son adaptation à la deuxième division espagnole. "Au début, j'ai vu la différence parce que les joueurs sont plus costauds, plus rapides, et ont plus de rythme. Mais si tu sais jouer avec tes pieds et ta tête, tout est plus simple. Je me suis adapté et, plus je jouais, mieux je me sentais. Il faut avoir la tête à l'endroit et penser plus que l'adversaire parce, en force pure, je ne le gagnerai pas".

Enfin, sur la quarantine et le confinement, Pedri a déclaré : "La trêve nous a fait mal, mais j'ai très envie de revenir. Cela dépendra de ce que dira le Gouvernement, mais j'espère que ça passera rapidement et que nous pourrons nous entraîner et jouer, ce que l'on préfère faire. Actuellement, je me lève et je fais les exercices que nous passe le préparateur physique. Il nous envoie une vidéo explicative et je suis la routine".