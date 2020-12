Inquiétude au Barça pour Coutinho

Mauvaise soirée pour le FC Barcelone, tenu en échec par Eibar à domicile (1-1). Mais ce n'est pas tout car, d'après la presse catalane, Philippe Coutinho, sorti sur blessure à la fin du match, serait touché au ménisque externe de son genou gauche.

L'international auriverde doit passer des examens ce mercredi afin d’en savoir plus sur la nature de cette blessure et la durée de son indisponibilité. 'AS' évoque une absence d'au moins quatre mois.

Un coup dur pour Ronald Koeman et le Barça.