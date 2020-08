Inquiétude autour de Navas

Auteur d'une prestation de grande classe face à l'Atalanta ce mercredi, Keylor Navas n'a pas pu tenir tout le match suite à une blessure à la jambe.

Ce jeudi, le PSG a reçu les résultats des examens médicaux de l'international costaricien et les a communiqué : "une douleur des ischios jambiers droits survenue sur un dégagement». «L’examen clinique et l’IRM ont confirmé une lésion du biceps fémoral» et sa «participation au match de mardi est incertaine".

Très incertain pour la demi-finale, tout semble prédire que l'espagnol Sergio Rico prendra sa place.