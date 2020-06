Insultes homophobes de Neymar envers le copain de sa mère

Il fait bon vivre chez le clan Neymar. Après avoir quitté dans un premier temps son jeune copain de 22 ans, Tiago Ramos, la mère de Neymar Jr. se serait remise avec le mannequin.

Et selon les dernières informations, ce ne serait pas la joie entre le joueur du PSG et son nouveau "beau-père", qui aurait récemment terminé à l'hopital à la suite d'une possible dispute avec la maman du joueur.

Le média brésilien 'Metropoles' a dévoilé des fichiers audios qui rèvèleraient une discussion entre Neymar et ses amis, dans lesquels le joueur insulterait le petit ami de sa mère de "tapette" qui "donne son c*l à n'importe qui".

Des propos autant dire charmants de la part du joueur envers Tiago Ramos, que la mère de Ney avait récemment quitté après avoir découvert qu'il avait eu une relation avec le cuisinier de son fils.

Si ces informations s'avèrent être correctes, cela n'améliorera certainement pas la réputation de Neymar au près des habitants de son pays, qui l'ont souvent critiqué lors des dernières années.